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Прокуратура помогла участнику СВО получить 1,3 млн рублей

Участнику СВО пришлось через прокуратуру добиваться положенных выплат. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, в марте 2023 года военнослужащему было отказано в назначении единовременных выплат в размере 300 тыс. рублей при заключении контракта и в размере 1 млн рублей в связи с ранением.

В связи с этим прокуратура Шурышкарского района обратилась в суд с иском.

Требования прокуратуры были удовлетворены, в пользу военнослужащего взысканы полагающиеся денежные средства.

Салехард, Елена Васильева