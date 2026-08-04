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Прокуратура восстановила возможность движения по одной из улиц Салехарда

Прокуратура восстановила возможность передвижения по одной из улиц Салехарда.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, 16.07.2026 в сообществе «Мой Салехард» социальной сети «ВКонтакте» была опубликована инфлрмаци о том, что в районе улицы Геологов отсутствовала транспортная и пешая доступность к жилым домам и магазинам в связи с реконструкцией сетей тепловодоснабжения.
В этой связи прокурор города внес представление генеральному директору ООО «Ямалтранслидер».
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, движение общественного транспорта восстановлено, проход граждан организован.

Салехард, Елена Васильева

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