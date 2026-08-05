На Ямале действует почти 200 природных пожаров

Продолжает ухудшаться ситуация с природными пожарами на Ямале. На 5 августа их зафиксировано 195. Возгорания расположены в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 45109,6 гектаров. В тушении природных пожаров участвуют 821 человек, а также задействованы 4 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 6 природных пожаров на площади 343,2 гектара, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 712 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 113447,26 гектаров.

Салехард, Елена Васильева

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