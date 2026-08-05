В пять утра на заправку в Новом Уренгое пришел дикобраз и поел хот-дог

Необычное событие случилось утром 5 августа на одной из заправок в Новом Уренгое. В пять утра туда пришел дикобраз-альбинос, рассказал очевидец корреспонденту «Ямал-Медиа».

«Дикобраз появился около пяти утра на АЗС. Подходящего корма под рукой не оказалось, поэтому мы угостили его хот-догом», – рассказал один из водителей.

Женщины, работающие на АЗС, успели дать необычному гостю имя Валера. Они обратились в экстренные службы, чтобы дикобраза забрали, однако он успел уйти в сторону леса.

Как выяснилось позже, дикобраз-альбинос сбежал с местной детской экологической станции. Поиски животного продолжаются, сообщает «Красный север».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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