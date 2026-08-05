Владимир Путин присвоил жительнице Ямала, родившей 10 детей, звание «Мать-героиня»

Владимир Путин дал пяти россиянкам почетное звание «Мать-героиня». В их число попала жительница Ямальского района Нетью Худи.

Нетью Андреевна Худи вместе с супругом Валентином Сэроковичем воспитали шесть дочерей и четырех сыновей. Сейчас помогают в воспитании 25 внуков, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Семья Худи из года в год кочует по Ямальской тундре – от зимних пастбищ Надымского района до берегов Карского моря. Вместе с Нетью Андреевной дочери занимались хозяйством, носили воду, заготавливали дрова. Мальчики помогали с выпасом и загоном оленей.

Сегодня сыновья продолжают вести традиционный образ жизни, для сохранения поголовья оленей регулярно преодолевают большие расстояния, следуя маршруту от реки Харасавой (Ямальский район) до реки Ярудей (Надымский район) и обратно.

Дочери изготавливают национальную одежду, участвуя в показе мод на праздниках Слета оленеводов. Одна из дочерей – Анна – занимается бисероплетением и вязанием. Свои изделия отправляет защитникам Родины в зону СВО. Младшая дочь Светлана – активный волонтер – вместе с другими женщинами занимается очисткой стойбищ от мусора.

Всего на Ямале почетное звание имеют четыре женщины. В 2022 году одной из первых Орден «Мать-героиня» из рук Президента России получила многодетная мама из Надыма Ольга Дехтяренко. В 2025 году аналогичную награду получили Ольга Лапсуй из Тазовского района и Анастасия Худи из Ямальского района.

Салехард, Елена Васильева

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