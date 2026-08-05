Суд аннулировал корыстный брак ямальчанки с участником СВО

На Ямале суд аннулировал корыстный брак.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, участник СВО, находясь в отпуске, в январе 2025 года заключил брак с жительницей Ямальского района. В дальнейшем боец пропал без вести и погиб.

В ходе проверки обстоятельства заключения брака прокуратурой было установлено, что речь шла не о создании семьи. Женщина имела своей целью получение определенных прав и преимуществ после заключения союза с бойцом СВО.



В связи с этим прокуратура направила иск в суд. Требования прокурора судом удовлетворены, брак признан недействительным, запись акта о заключении брака аннулирована.

Салехард, Елена Васильева

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