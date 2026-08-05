17-летний ямалец взламывал за деньги Госуслуги и соцсети

На Ямале сотрудники киберполиции УМВД России по ЯНАО раскрыли преступление в сфере информационных технологий. Установлено, что с ноября 2025 года по июль 2026 года житель села Аксарка за денежное вознаграждение совершал неправомерные доступы к личным кабинетам портала «Госуслуги», принадлежащим жителям различных регионов страны.

Помимо взлома аккаунтов, ямалец за денежное вознаграждение передавал третьим лицам конфиденциальную информацию. Эти данные использовались для тайной регистрации и авторизации пользователей в популярном мессенджере и на других интернет-ресурсах. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ.

Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 2009 года рождения. Подросток уже дал признательные показания, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Салехард, Елена Васильева

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