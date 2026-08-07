Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собрался в восьмой «Честный маршрут» по округу. Жителям Ямала он предложил задавать все интересующие вопросы, на которые он потом даст ответы.

«Формат остаётся неизменным: проверю, как исполняются поручения прошлых лет, осмотрю главные стройки, оценю качество дорог. Пишите, каким вопросам стоит уделить особое внимание – программу традиционно составляем вместе.

Главное в каждом Честном маршруте – общение с вами, дорогие земляки. Места встреч буду анонсировать заранее, следите за новостями. В этом году отдельно обсудим, каким Ямал должен встретить вековой юбилей в 2030-м году. Жду ваши предложения. До скорого!», – написал Артюхов в социальных сетях.

Отметим, что первые вопросы уже стали появляться на страничке губернатора Вконтакте. Тематика – разная (орфографии и пунктуация – авторские – прим. НД).

«В Новом Уренгое на участках между Северной и Южной частями города (в сторону Северки) есть проблемы с мостами – после ремонта ситуация, к сожалению, не улучшилась. Повсюду заметны дыры, а на мостах, ведущих с Северки на Южку, торчат железные конструкции – есть риск повредить диски автомобилей. Хотелось бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание», – написал пользователь Fedor S.

«Ждем в Надыме!» – написала Алина Кузьмина.

«Добрый день. В Ноябрьске этим летом был главный вопрос: как добраться до городского пляжа на озеро Светлое? Автобусы не ходят, дорога только для полноприводных автомобилей. Очень просим решить уже этот вопрос», – пожаловалась Людмила С.

«Здравствуйте уважаемый губернатор Дмитрий Андреевич вы сами лучше губернатор на Ямале скажите пожалуйста когда будет делать дорогу с Аэропорта до статри поста дорога ужас не возможно ездить там ?» – пишет главе ЯНАО

Sadiq Ahmedov

Алечка Телеус: «Здравствуйте, Дмитрий Андреевич, хотелось бы чтобы Вы посетили в Ноябрьске стройку около дома по адресу, улица Шевченко 72В , на данный момент ведется стройка и вокруг нее мусор , какие то строй материалы валяются и мы вынуждены каждый день с детьми ходить около этого всего и дорога к нашему дому оставляет желать лучшего , будем рады Вам )».

Отметим, что на некоторые заданные вопросы профильные ведомства уже оставили ответы.

Салехард, Елена Васильева

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