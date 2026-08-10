На Ямале ликвидируют 59 природных пожаров

На Ямале по данным на 10 августа действует 59 природных пожаров. Очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 49216 гектаров. В тушении природных пожаров участвуют 698 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 33 природных пожара на площади 14221 гектар, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 730 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 186507 гектаров.

Салехард, Елена Васильева

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