«Ямалкоммунэнерго» не смогло по суду опротестовать претензии прокуратуры

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности АО «Ямалкоммунэнерго».

Установлено, что предприятие осуществляет эксплуатацию топливного склада горюче-смазочных материалов в селе Панаевск без его регистрации в реестре опасных производственных объектов.

Природоохранный прокурор обратился с иском в суд о признании действий организации незаконными и возложении обязанности по устранению выявленных нарушений.

Решением Салехардского городского суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора полностью удовлетворены.

Не согласившись с решением суда, акционерное общество подало кассационную жалобу, которая Седьмым кассационным судом общей юрисдикции с учетом позиции прокуратуры оставлена без удовлетворения, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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