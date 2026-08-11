Ямальчанка в ходе пьяной ссоры ударила мужчину ножом в грудь

Ямальчанка стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 26 июля 2026 года в одном из жилых домов в селе Салемал Ямальского района. Между подозреваемой и ее знакомым после распития спиртного возникла ссора, в ходе которой девушка нанесла ножом потерпевшему один удар в грудь.

До смерти дело не дошло – потерпевшему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз.

Салехард, Елена Васильева

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