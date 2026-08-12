На Ямале действует 38 лесных пожаров

На Ямале продолжает постепенно сокращаться количество природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, 12 августа в округе действует 38 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 58313,6 гектаров. В тушении природных пожаров участвуют 730 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 9 природных пожаров на площади 1737 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 733 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 200758,78 гектаров.

Салехард, Елена Васильева

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