В Салехарде и Ноябрьске сегодня будут проверять сирены

12 августа в Салехарде проводится проверка сирен оповещения.
«Внимание, внимание! 12 августа 2026 года с 10:00 до 10:10 будет проводиться проверка системы оповещения», – сообщает ЕДДС города.
Горожан и гостей города просят сохранять спокойствие и
Кроме того, такая же проверка сирен оповещения пройдет сегодня в Ноябрьске. Специалистам необходимо убедиться в исправности оборудования и систем.
Салехард, Елена Васильева
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