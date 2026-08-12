В Салехарде и Ноябрьске сегодня будут проверять сирены

12 августа в Салехарде проводится проверка сирен оповещения.

«Внимание, внимание! 12 августа 2026 года с 10:00 до 10:10 будет проводиться проверка системы оповещения», – сообщает ЕДДС города.

Горожан и гостей города просят сохранять спокойствие и

Кроме того, такая же проверка сирен оповещения пройдет сегодня в Ноябрьске. Специалистам необходимо убедиться в исправности оборудования и систем.

Салехард, Елена Васильева

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