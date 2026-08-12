Ямальцы установили через МФЦ порядка 23 тысяч самозапретов

Порядка 23 тысяч самозапретов через МФЦ установили ямальцы с сентября прошлого года.

Наиболее востребованным остается самозапрет на оформление потребительских кредитов и займов – в МФЦ округа принято около 20 тысяч заявлений. Ограничение фиксируется в кредитной истории и не позволяет банкам и микрофинансовым организациям заключить с гражданином договор потребительского кредита при действующем запрете. Установить его можно бесплатно, в том числе с помощью специалиста МФЦ.

Еще более трех тысяч заявлений оформлено для установки самозапрета на заключение договоров мобильной связи. Он не позволяет оформить на имя гражданина новый номер телефона без его ведома. Такая мера особенно актуальна, поскольку зарегистрированную на чужие персональные данные сим-карту злоумышленники могут использовать в мошеннических схемах, в том числе для оформления финансовых услуг.

Установить оба самозапрета можно лично в любом офисе МФЦ Ямала. Для оформления понадобится паспорт, а в предусмотренных законодательством случаях – документы, подтверждающие полномочия представителя. Самозапрет на оформление кредитов также можно установить или снять самостоятельно через Госуслуги; для дистанционного снятия ограничения требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Самозапрет на оформление новых сим-карт снимается только при личном обращении в МФЦ.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube