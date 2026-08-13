13 августа в на Ямале действует 35 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 62602 гектара. В тушении природных пожаров участвуют 722 человека, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 8 природных пожаров на площади 1670,6 гектаров, сообщает департамент гражданской защиты населения.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 734 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 204467,28 гектаров.

Сахалин, Елена Васильева

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