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Ямальца будут судить за вылов пяти краснокнижных осетров

На Ямале будут судить рыбака, который выловил пять краснокнижных осетров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в апреле текущего года мужчина, находясь в акватории Обской губы Ямальского района, используя сети, выловил 5 экземпляров сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России.
Размер причиненного ущерба превысил 2,4 млн рублей, с целью возмещения которого прокуратурой Салехарда предъявлен гражданский иск.
Уголовное дело направлено в Ямальский районный суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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