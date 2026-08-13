Ямальца будут судить за вылов пяти краснокнижных осетров

На Ямале будут судить рыбака, который выловил пять краснокнижных осетров.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в апреле текущего года мужчина, находясь в акватории Обской губы Ямальского района, используя сети, выловил 5 экземпляров сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России.

Размер причиненного ущерба превысил 2,4 млн рублей, с целью возмещения которого прокуратурой Салехарда предъявлен гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Ямальский районный суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube