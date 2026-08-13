Кочевники предлагают ввести электронные метки для оленей

Кочевники на Ямале предлагают электронно маркировать оленей и перейти с ушных бирок на подкожные чипы. Такое предложение было озвучено в ходе посещения рабочей группой заксо по повышению благополучия КМНС во главе со спикером Сергеем Ямкиным Ямальского района.

По словам кочевников, животные часто цепляются бирками, рвут уши и теряют метки. Электронная метка в этом ключе выглядит надежнее и безопаснее.

Помимо этого, речь зашла о поддержке многодетных семей КМНС, где есть школьники. Сертификатами на покупку одежды и канцелярских принадлежностей можно воспользоваться до 30 ноября, однако в тундре без интернета и вдали от магазинов-партнеров семьи не всегда успевают сделать покупки вовремя. Поэтому прозвучало предложение продлить срок действия сертификатов.

Отдельно подняли вопросы ветеринарного обслуживания. Кочевники попросили дать им возможность получать аптечки прямо в территориальных ветпунктах, не дожидаясь приезда специалистов в стойбище, а также завозить в ветпункты самые востребованные препараты, в том числе антибактериальные средства для лечения болезней легких и копыт, чтобы можно было приобрести их на месте.

Отметим, что ранее профильная группа заксо побывала в Пуровском и Красноселькупском районах. Там оленеводы все чаще переходят с чумов на передвижные балки и избушки, поэтому попросили выдавать больше обрезной доски, чаще, чем раз в 10 лет, гвозди, а еще дать право выбора: вместо материалов для чума получать комплектующие для балков. Среди других инициатив – включить в региональный стандарт материалы для коралей, выдавать отпугиватели диких животных и ранцевые лесные огнетушители, а также ввести квоты на добычу лося для КМНС.

«Вопросы, которые поднимают кочевники, разнообразны. Есть темы, общие для всех районов, но много и таких, которые обусловлены природными особенностями территории и различиями в ведении хозяйства – кочевым или полукочевым образом жизни. Мы видим свою задачу в том, чтобы учесть все эти нюансы при донастройке мер поддержки», – отметил Сергей Ямкин.

Напомним, что рабочая группа создана по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова для актуализации Дорожной карты по повышению благополучия КМНС. Первые выезды к кочевникам состоялись в апреле этого года. Все предложения, поступившие от тундровиков, будут проработаны и переведены в прикладные решения.

Салехард, Елена Васильева

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