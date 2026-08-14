Назначен новый куратор строительного сектора Ямала. Им стал Сергей Власенко. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, губернатор Дмитрий Артюхов сообщил о своем новом заме на рабочем заседании.

Сергей Власенко сохранит за собой должность руководителя департамента строительства и жилищной политики ЯНАО, а также будет курировать деятельность службы государственного строительного надзора.

Он родился и вырос в Салехарде. Имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление». Является слушателем Высшей школы государственного управления Президентской академии по программе «Мастер государственного управления – для руководителей». Финалист пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Сергей Власенко более семи лет работал заместителем и первым заместителем главы Лабытнанги, где курировал вопросы градостроительства, жилищной политики, имущественных и земельных отношений. С 2022 года занимал пост первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики округа. В 2023 году возглавил ведомство.

Под его руководством региональный стройблок завершил расселение миллиона квадратных метров аварийного жилфонда. Два года подряд Ямал достигал рекордных показателей ввода нового жилья. Также Сергей Власенко курировал восстановление объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры на территории подшефного Волновахского района.

Напомним, что предыдущий зам Артюхова о строительству Александр Емельянов ушел в отставку в начале этой недели. Как сообщается, увольнение произошло по личным причинам.

Салехард, Елена Васильева

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