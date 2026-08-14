14 августа на Ямале действует 44 природных пожара (Красноселькупский, Надымский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 66985,8 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 751 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 3477 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 735 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 205171,28 гектаров, сообщает департамент гражданской защиты.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube