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На Ямале действует 44 природных пожара

14 августа на Ямале действует 44 природных пожара (Красноселькупский, Надымский, Пуровский р-ны). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 66985,8 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 751 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 3477 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 735 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 205171,28 гектаров, сообщает департамент гражданской защиты.

Салехард, Елена Васильева

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