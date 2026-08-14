Ямалец изрезал ножом бывшую жену, а потом убил инвалида

Житель Тазовского района получил 10 лет строгого режима за издевательства над бывшей женой и убийство.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае 2024 года обвиняемый, будучи пьяным, нанес бывшей сожительнице множественные удары ножом по ногам, снимая издевательства на видео и хвастаясь записью перед знакомыми. А в марте 2026 года он, также будучи пьяным, в ходе ссоры он нанес кухонным ножом смертельный удар в грудную клетку знакомому мужчине-инвалиду. После убийства злоумышленник пытался скрыть следы преступления.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тазовский, Елена Васильева

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