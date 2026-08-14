У ямальского территориального центра медицины катастроф появился реанимобиль с аппаратом «Арка»

У ямальского территориального центра медицины катастроф появился реанимобиль, оснащенный аппаратом «Арка».

Аппарат для проведения непрямого массажа сердца «Арка» закупили по просьбе врача скорой помощи Виктора Дьячкова – такую инициативу медик озвучил в апреле во время встречи по случаю профессионального праздника. Он отметил, что реанимационные мероприятия могут длиться более получаса. Наличие аппарата освобождает руки медиков для работы с пациентом, например, набора и введения лекарств, проведения дефибрилляции и вентиляции легких, значительно повышая шансы пациента на жизнь.

Глава региона инициативу поддержал. По поручению Дмитрия Артюхова окружной департамент здравоохранения проанализировал потребность в таких аппаратах в СМП округа и закупил восемь единиц оборудования: кроме салехардской, их получили бригады Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Тарко-Сале и Губкинского.

«Арка» – отечественная портативная роботизированная система, предназначенная для проведения высококачественной сердечно-легочной реанимации. Устройство полностью автоматизирует процесс непрямого массажа сердца, обеспечивая непрерывные компрессии грудной клетки с частотой 105 нажатий в минуту и глубиной 53 мм. Ежегодно врачи салехардской скорой помощи проводят порядка 30 реанимаций при остановке сердечной деятельности.

Глава регионального депздрава Сергей Новиков сообщил, что вторая просьба медиков – закупка современных раций – также выполнена: 16 средств связи – 2 базовых и 14 для машин скорой помощи – поступят в подразделение до конца августа.

Кроме того, на Ямале в санитарную авиацию поступили четыре портативных рентгена для проведения исследований на борту вертолета. Мобильность и сверхнизкая лучевая нагрузка позволяют проводить диагностику безопасно для пациентов и медперсонала.

Медики салехардского подразделения медицины катастроф уже используют рентген на борту, еще три аппарата будут в ближайшее время распределены в отделения санавиации в Тарко-Сале, Сеяхе и Тазовском.

Приборы весят 2,4 килограмма, работают от аккумулятора: одного заряда хватает на 290 снимков, время зарядки – около 30 минут. Это снимает зависимость от розеток и позволяет проводить диагностику в любом месте. Они не требуют специального кабинета и могут использоваться в палатах прямо у постели пациента, в малых ФАПах и при выездах санавиации.

Исследование занимает примерно три секунды, все настройки выводятся на смарт-панели, а снимок по Wi-Fi мгновенно передается на ноутбук врача – без использования пленки.

«Современное оборудование помогает врачам действовать быстрее и эффективнее, а значит – спасать больше жизней. Наша задача – чтобы качественную, квалифицированную помощь своевременно получал каждый житель Ямала, где бы он ни находился: в городе, поселке или за сотни километров в тундре. В Год здоровья особое внимание уделяем оснащению медучреждений и созданию достойных, комфортных условий для работы наших медиков, – отметил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что сейчас в округе действуют четыре отделения санитарной авиации: в Салехарде, Тарко-Сале, Тазовском и Ямальском районах. За каждым закреплен вертолет Ми-8, оснащенный всем необходимым для оказания экстренной помощи и поддержания жизненно важных функций пациентов в полете.

С начала года медицинские работники санитарной авиации провели в небе четыре тысячи часов.

Салехард, Елена Васильева

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