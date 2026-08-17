Дмитрий Артюхов в рамках «Честного маршрута» побывал в Ноябрьске и ответил на 36 вопросов горожан

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов находится в восьмом ежегодном «Честном маршруте». Свое путешествие Артюхов начал в Ноябрьске, где за два дня посетил все ключевые строящиеся объекты города и пообщался горожанами.

Начался визит с открытия самой большой поликлиники Ямала. Новое медучреждение соединено с терапевтическим корпусом, оснащено современным оборудованием, в том числе 64‑срезовым КТ и оптическим когерентным томографом. В штате – 112 врачей и 172 средних медработника. Все городские медслужбы теперь сосредоточены в одном здании. За смену там теперь могут принять до 1400 пациентов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Поликлиника – часть большой программы по модернизации системы здравоохранения на Ямале. «Этот объект запускает цепочку следующих преобразований. Переезд высвобождает другие пространства, позволяет нам дальше развивать медицинский городок. Следующий этап – обвязать все, что возможно, теплыми переходами для комфорта врачей и пациентов, создать единое пространство между корпусами больницы», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Еще один объект здравоохранения, которому глава региона уделил внимание, – центр патологии речи. О его расширении губернатора спрашивали жители Ноябрьска на встрече в 2024 году, после ремонта учреждение откроется в начале 2027 года.

В этом году во всех городах глава региона проводит встречи с активистами программы «Ямал-100». В Ноябрьске встреча была посвящена развитию здравоохранения. Вместе с медицинским сообществом региона Дмитрий Артюхов обсудил, какой будет сфера в 2030 году.

Большой блок работы был посвящен теме жилищного строительства. В микрорайоне «Б» реализуется масштабный проект комплексной застройки. На месте снесенных аварийных домов возводится современный жилой комплекс «Таежный» на 400 квартир. Первые новоселья отметят здесь уже в следующем году. «Вопросы благоустройства в Ноябрьске на очень высоком уровне. Здесь чувствуется вкус и качество. Не всегда это самые затратные решения, просто сделано с умом. Видно, что это востребовано у жителей, они действительно рады тому, как город меняется», – сказал глава региона.

Кроме того, Артюхов в рамках поездки в Ноябрьск встретился с участниками и ветеранами СВО, а также их близкими. Обсудили все: от социальных выплат и медицинской реабилитации до образования детей, трудоустройства, решения жилищных вопросов, спорта и культуры. Михаил Бабенко, участник региональной образовательной программы «Герои Ямала», предложил продлить срок действия жилищного сертификата для молодых семей участников СВО. Глава региона поддержал идею. Также Дмитрий Артюхов поручил рассмотреть возможность распространения ряда мер поддержки на несовершеннолетних сестер и братьев погибших бойцов СВО, у которых не было своей семьи.

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в округе продолжается строительство новых школ и обновление существующих образовательных учреждений. С 2018 года на Ямале построено 17 новых школ, в стадии строительства еще семь объектов, три из них возводят в Ноябрьске. Глава региона осмотрел школу на 1200 мест в восьмом микрорайоне, она станет самой большой в городе. Хорошие темпы по возведению и у нового трехэтажного корпуса для начальных классов школы №6.

«Посмотрели, как строятся школы: везде взят хороший темп. Одна из них, на 1200 мест, самая большая в городе и одна из самых крупных в регионе – очень долгожданная, возводится в 8-м микрорайоне. Заказчиком, конечно, из благих намерений, вносились изменения в проект, поэтому сроки строительства сдвинулись. Договорились, что больше этого делать не будем. Задача по всем возводимым школам, чтобы в начале следующего учебного года они приняли детей», – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В Ноябрьске губернатор встретился с участниками летних патриотических сборов, осмотрел центр военно‑тактической подготовки. В рамках поездки губернатор также оценил преобразование дворовых территорий по региональной программе «Мой двор», встретился со стобалльниками и их наставниками, вручил 400-й региональный маткапитал на миллион рублей.

Местом традиционной встречи губернатора с жителями Ноябрьска впервые стала прибрежная территория озера Безымянного. Ее обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» по результатам голосования жителей. На встречу с губернатором пришли порядка 2600 ноябрян. За 1 час 50 минут Дмитрий Артюхов ответил на 36 вопросов. Они касались ремонта дорог, медицинских услуг, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

После Ноябрьска Дмитрий Артюхов поехал в Муравленко.

Ноябрьск, Елена Васильева

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