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Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале действует 77 природных пожаров

На Ямале по данным на 17 августа действует 77 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 97346,5 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1018 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 2048 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 780 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 242096,78 гектаров.

Салехард, Елена Васильева

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