На Ямале действует 77 природных пожаров

На Ямале по данным на 17 августа действует 77 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 97346,5 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1018 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки ликвидировано 4 природных пожара на площади 2048 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 780 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 242096,78 гектаров.

Салехард, Елена Васильева

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