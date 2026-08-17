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Ямальчанка ударила по лицу полицейского при исполнении

Ямальчанка пошла под суд за то, что ударила по лицу полицейского.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, прокуратура Красноселькупского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что в апреле 2026 года сотрудник правопорядка прибыл по месту жительства женщины для проведения следственных действий в отношении ее сожителя и в последующем доставления его в отделение полиции. Не желая выполнять законные требования должностного лица, подсудимая нанесла представителю власти удар в область лица.

С учетом позиции государственного обвинителя судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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