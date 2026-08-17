На Ямале из-за лесных пожаров снова введен режим ЧС

На Ямале снова действует режим ЧС. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО, жаркая погода спровоцировала новые лесные пожары. Напомним, что сегодня в округе идет ликвидация 77 возгораний. С каждым днем их становится все больше.

Спасатели напоминаю: дым от лесных пожаров несет серьезную угрозу, особенно для детей, беременных женщин, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями дыхательных путей (астма, бронхиты, гаймориты). Чтобы не подвергать себя опасности, во время задымления врачи не рекомендуют выходить на улицу и проветривать жилье. В случае, если выхода на улицу все же избежать нельзя, необходимо защищать органы дыхания СИЗ.

Отметим, что во время действия режима ЧС нельзя посещать ЕС, разводить открытый огонь, жечь траву и мусор. В случае возникновения ЧС необходимо звонить номерам 101 или 112.

Салехард, Елена Васильева

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