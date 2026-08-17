В Надыме «умные туалеты» берут с горожан по 50 рублей, а двери не открывают

В Надыме сеть уличных туалетов дала сбой и перестала пускать посетителей в кабинки после внесения оплаты.

Оператор модулей поясняет – речь идет о системном сбое в программе. «Блокировка дверей происходит не по нашей прихоти, а из-за сбоев в сети передачи данных или при неправильном порядке оплаты (это техническое условие работы системы). Мы уже работаем с провайдером для стабилизации сигнала и дорабатываем систему оповещений, чтобы вы заранее знали о статусе доступа», – говорится в сообщении Вконтакте МУП «АТП» г. Надым.

Отметим, что туалетные модули автономны от городской канализации, оснащены обогревателем, тревожной кнопкой (если дверь вдруг заблокировалась). В секции для людей с ОВЗ установлены поручни, на подъезде ко входу кабинки есть пандусы. Освещение автоматическое, стоят датчики: движения, открытия двери (комбинированные). Зашли – свет включился, вышли через пару секунд – погас. Это сделано для экономии электричества.

Стоимость посещения – 50 рублей.

Надым, Елена Васильева

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