Артюхов объяснил, зачем раз в год лично объезжает за рулем Ямал

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснил, зачем раз в год садится лично за руль и объезжает свой округ. Происходит это в рамках специального проекта «Честный маршрут». В этом году он, напомним проходит уже в восьмой раз.

Посадив на пассажирское сидение журналистку «России 24» Маргариту Семенюк, Арюхов пояснил: как водитель он во время путешествия по округу может лично проинспектировать состояние дорог. По его словам, климат Ямала очень суров, зимой может быть морозно – минус40 градусов и ниже, а летом жарко – до плюс сорока. Это – серьезный вызов для инженерных сооружений и дорог, которые нельзя просто построить и про них забыть. По словам Артюхова, многие коллеги и инженеры не понимают, как вообще все это функционирует на Ямале. Поэтому за всем приходится следить лично, чтоб принимать верные решения, отметил глава ЯНАО.

Напомним, что Артюхов в рамках «Честного мартшрута» уже побывал в Ноябрьске и Муравленко, накануне он работал в Губкинском, а сегодня пообщается с жителями Пурпе.

Салехард, Елена Васильева

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