Артюхов встречается с жителями Пурпе

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках восьмого «Честного маршрута» утром 18 августа работает в Пурпе. Сюда он направился из Губкинского по пути в Тарко-Сале. «Продолжаем наш Честный маршрут – держим путь в Тарко-Сале. По дороге заеду в Пурпе. Приходите обсудить развитие микрорайона в Молодёжный парк к 11 часам утра. В Тарко-Сале приглашаю участников спецоперации и их близких на встречу в старшую школу. Обсудим все интересующие вопросы. Начинаем в 15:15», – сообщил глава округа.

Напомним, что начал «Честный маршрут» Артюхов в Ноябрьске, потом продолжил в Муравленко. Закончить его губернатор намерен в Салехарде.

Пурпе, Елена Васильева

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