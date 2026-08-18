В три больницы Ямала закупят оборудование для диагностики болезней печени

В три больницы на Ямале закупят новое оборудование для диагностики состояния печени.

Просьбу о новом медицинском оборудовании озвучили жители Губкинского на встрече с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в «Честном маршруте». До конца года фибросканы поступят в медучреждения Губкинского, Надыма и Тарко-Сале.

На Ямале такие аппараты установлены в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Пациентов из других муниципалитетов для проведения диагностики направляют в крупные больницы региона согласно плану маршрутизации. Благодаря покупке оборудования исследования будут доступны и в других медучреждениях округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эластография является новейшим и безопасным методом исследования – альтернатива биопсии. Проведение процедуры аналогично УЗИ. Фибросканы экспертного уровня гарантируют точные результаты исследований – с помощью аппарата врачи смогут оценивать состояние печени и проводить диагностику фиброза. Обследование является жизненно важным при сочетании нескольких патологий, например, при вирусном гепатите и ожирении. Его точность позволит врачам отследить динамику состояния и скорректировать лечение. Обследование могут пройти взрослые и дети.

Процедура безболезненная – ультразвуковой датчик устанавливается на область печени, во время исследования ощущаются легкие толчки. Положительным моментом является отсутствие специальной подготовки перед процедурой.

Губкинский, Елена Васильева

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