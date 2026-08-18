Сначала заправка, потом новые автобусы – Артюхов пояснил, когда в Пурпе обновят общественный транспорт

Дмитрий Артюхов рассказал, когда в Пурпе и Губкинском появятся новые автобусы. С вопросом на эту тему к губернатору обратилась в ходе открытой встречи одна из жительницы поселка. По ее словам, зимой в старых автобусах холодно, они насквозь продуваются и с этом надо что-то делать.

По словам Артюхова, накануне этот вопрос он уже обсуждал с администрацией Губкинского. Но вопрос уперся в отсутствие газовой заправки – ее почему-то в Губкинском не было, хотя в других городах Ямала уже под 100 процентов всех автобусов переведены на газ. По словам Артюхова, дизель – это неэкологичный и дорожающий вид топлива, поэтому принято решение оперативно сделать газовую АЗС )потому что где, как не на Ямале ездить на газу), и уже под новый вид топлива обновлять парк автобусов. Это, по словам, Артюхова, станет хорошей причинно-следственной связью, и новые автобусы обязательно появятся на улицах Губкинского и Пурпе.

Пурпе, Елена Васильева

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