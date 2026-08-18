Природных пожаров на Ямале стало еще больше

91 природный пожар зафиксирован на Ямале по данным на 18 августа. Очагов за последние сутки стало еще больше. Напомним, что накануне их было 77. Как сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО, возгорания фиксируются в

Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 106 тысяч 128,5 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1041 человек, а также задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 794 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 251 тысячу 358,78 гектаров.

В том, что лесные пожары не прекращаются все лето, на Ямале винят сухую и жаркую погоду. Она провоцирует все новые и новые возгорания. Ситуация осложняется тем, что горят труднодоступные места.

Салехард, Елена Васильева

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