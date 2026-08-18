Новый Уренгой окутал смог от пожаров

Новый Уренгой окутал смог. Сменившийся ветер снова принес в газовую столицу Ямала дым от лесных пожаров в соседних районах, поясняет администрация города в социальных сетях.

«В городе пожаров нет. Напомним, на Ямале действует режим чрезвычайной ситуации. Запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые работы, связанные с огнём, вне специально отведённых мест. Также ограничено посещение лесов на территории всех пяти лесничеств округа. Нарушение правил влечёт наложение административного штрафа от 40 до 50 тысяч рублей», – сообщает Вконтакте мэрия Нового Уренгоя.

При задымлении соблюдайте меры безопасности:

– не открывайте окна;

– увлажняйте воздух;

– используйте системы очистки воздуха;

– пейте больше жидкости;

– воздержитесь от занятий спортом на улице.

Возможно закрытие участков региональных дорог из-за ухудшения видимости. Актуальную информацию можно узнать в канале Депртнаса.

Напомним, что за сутки ситуация с лесными пожарами на Ямале ухудшилась – сейчас их уже 91, тогда как накануне их было 77. Как сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО, возгорания фиксируются в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 106 тысяч 128,5 гектаров. Ликвидацией возгораний занимается более 1000 специалистов.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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