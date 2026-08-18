Ямал усиливает группировку для борьбы с пожарами еще на 100 человек

На Ямале усиливают группировку для борьбы с природными пожарами. Напомним, что по данным на 18 августа зафиксирован 91 очаг, горит более 100 тысяч гектаров леса.

На ликвидации работает 1041 человек, в ближашее время им на помощь придут еще 100 спасателей из ХМАО и Тюменской области, сообщает департамент гражданской защиты.

Самая сложная ситуация сейчас в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах, где сосредоточено большинство очагов.

Прогноз погоды пока не утешителен: до 21 августа существенных осадков не ожидается – сохраняется тёплая погода и сильный ветер, который раздувает пламя. Критическим фактором стал высохший из-за дефицита влаги ягель: мох, покрывающий леса толстым слоем, превратился в идеальный проводник огня.

При этом, населённым пунктам и объектам экономики региона пожары не угрожают. Огонь уничтожает лесные массивы.

Салехард, Елена Васильева

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