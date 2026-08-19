Губернатор Артюхов сделает перерыв в «Честном маршруте» до четверга

Губернатор ЯНАО сделает перерыв в своем «Честном маршруте». Как пояснил Дмитрий Артюхов, накануне пришло приглашение в Москву, он должен в среду участвовать в важном совещании. Поэтому после нескольких рабочих встрече в Тарко-Сале Артюхов через Новый Уренгой улетел в российскую столицу.

«Честный маршрут» возобновится 20 августа – снова в Тарко-Сале, губернатор уже позвал горожан вечером прийти на традиционную личную встречу, чтобы задать все интересующие вопросы.

Напомним, что в рамках «Честного маршрута» 2026 года Артюхов уже побывал в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Пурпе и несколько часов поработал в Тарко-Сале.

Салехард, Елена Васильева

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