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Китай поставить четыре контейнеровоза для перевозок по Северному широтному ходу

Китайская судоходная компания New New Shipping планирует ввести в эксплуатацию шесть контейнеровозов арктического класса вместимостью 4,8 тыс. TEU для перевозок по Северному морскому пути, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Кэ Цзиня на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

«Мы уверены, что к летнему навигационному периоду 2027 года мы достигнем цели по перевозке 1,2 млн тонн грузов по арктическому маршруту», – сказал он.

Четыре контейнеровоза, по его словам, будут введены в эксплуатацию уже в октябре 2026 года для работы на специализированной линии экспортных перевозок из КНР в Санкт-Петербург. Вместе с существующими мощностями компания сможет обеспечить два стабильных рейса в месяц, что гарантирует бесперебойность поставок комплектующих для китайских автопроизводителей в Петербурге, Москве и Калининградской области.

В июне 2027 года на воду будут спущены ещё два судна. Кэ Цзинь также выразил надежду на углублённое сотрудничество с российскими судовладельцами для совместного строительства специальных судов, необходимых для логистики между Россией и Китаем, включая балкеры и полупогружные суда, сообщает «Вести-Ямал».

Москва, Елена Васильева

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