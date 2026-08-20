Артюхов продолжает «Честный маршрут»

Губернатор ЯНАО вернулся из однодневной командировки в Москву и продолжает свой восьмой «Честный маршрут».

Напомним, что прервался в своем путешествий по Ямалу Дмитрий Артюхов в Тарко-Сале во вторник, чтоб накануне принять участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России.

«Друзья, сегодня продолжаем наш Честный маршрут в Тарко-Сале. Вечером жду всех пуровчан на большую встречу в Прибрежном парке. Приходите со своими вопросами и идеями – вместе обсудим, как сделать жизнь на Ямале ещё лучше», – призвал Артюхов в социальных сетях.

Салехард, Елена Васильева

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