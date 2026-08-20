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Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале и еще в пяти регионах пенсионеры получают больше 40 тысяч