В Надымском районе начал работать КПП на въезд в три ведомственных поселка

В Надымском районе с четверга, 20 августа, начал работать контрольно-пропускной пункт на ведомственной дороге, которая ведет в сторону поселков Ягельный, Приозерный и Лонгъюган. Об этом «Ямал-Медиа» рассказали в администрации муниципалитета.

«Информируем вас о том, что с 08:00 20 августа 2026 года на ведомственной дороге ООО «Газпром трансгаз Югорск» <...> будет установлен контрольно‑пропускной пункт (КПП) для проведения досмотровых мероприятий в отношении въезжающего и выезжающего автотранспорта», – говорится в сообщении горадминистрации.

Досматривать транспорт на въезде и выезде будут в целях обеспечения антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Надым, Елена Васильева

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