В Надымском районе начал работать КПП на въезд в три ведомственных поселка

В Надымском районе с четверга, 20 августа, начал работать контрольно-пропускной пункт на ведомственной дороге, которая ведет в сторону поселков Ягельный, Приозерный и Лонгъюган. Об этом «Ямал-Медиа» рассказали в администрации муниципалитета.
«Информируем вас о том, что с 08:00 20 августа 2026 года на ведомственной дороге ООО «Газпром трансгаз Югорск» <...> будет установлен контрольно‑пропускной пункт (КПП) для проведения досмотровых мероприятий в отношении въезжающего и выезжающего автотранспорта», – говорится в сообщении горадминистрации.
Досматривать транспорт на въезде и выезде будут в целях обеспечения антитеррористической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Надым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»