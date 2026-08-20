На Ямале централизованный завоз топлива выполнен почти на 80 процентов

На Ямале на 80 процентов выполнен централизованный завоз топлива.

С начала летней навигации в труднодоступные населенные пункты округа поставлено более 50 тысяч тонн нефтепродуктов, 950 кубических метров дров и свыше пяти тысяч тонн каменного угля. Поставки речным транспортом традиционно выстраиваются с учетом уровня воды и особенностей северных рек.

В ряде территорий завоз уже полностью завершен. Нефтепродукты в полном объеме доставлены в Красноселькупский и Надымский районы, а также в села Катравож, Овгорт, Восяхово, Азовы, Лопхари, Питляр, Находка, Гыда, Халясавэй, Панаевск, деревню Ямгорт и поселки Щучье, Товопогол и Зеленый Яр, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Дровами полностью обеспечены Надымский и Ямальский районы, а села Овгорт, Шурышкары, Азовы и Питляр – каменным углем. Сформированных запасов достаточно для бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального комплекса до начала следующей навигации.

«Централизованный завоз топлива в отдаленные населенные пункты Ямала идет в соответствии с графиком. В начале летней навигации по большой воде мы завезли нефтепродукты, уголь и дрова в поселки, расположенные на реках с быстрым снижением уровня воды. Сейчас поставки идут туда, где уровень воды сохраняется стабильным на протяжении более длительного периода», – рассказал директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Оставшиеся объемы топлива будут доставляться танкерами в отдаленные населенные пункты Ямала до середины октября. Всего в рамках централизованного завоза запланировано доставить около 66 тысяч тонн нефтепродуктов, 11,9 тысячи тонн каменного угля и 950 кубических метров дров.

Салехард, Елена Васильева

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