Лесных пожаров на Ямале стало еще больше – губернатор объяснил, что происходит

и Природных пожаров на Ямале за сутки стало еще больше. Как сообщает департамент гражданской защиты, на утро 21 августа зафиксировано 111 возгораний. Очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском раонаах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 194.496 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1177 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидировано 3 природных пожара на площади 1483 гектара.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 823 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 349.401,54 гектара.

Накануне на встрече с жителями Пуровского района в Тарко-Сале губернатор Дмитрий Артюхов охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами как сложную. По его словам, во всем виновато жаркое и сухое лето. В регионе за летние месяцы выпало всего 5 процентов от нормы осадков. Возгорания фиксируются в труднодоступной местности, где происходят сухие грозы. Далее огонь по сухому мху, который выступает отличным проводником, охватывает все большие территории.

«Более тысячи спасателей борются с ними. Делают всё, что в их силах, но это очень сложно. Работают вертолёты. Земля очень сухая, стараемся уберечь наши города и посёлки, объекты инфраструктуры. На следующей неделе ждём дожди, надеемся, что это повлияет на ситуацию», – пояснил Дмитрий Артюхов на встрече с ямальцами в рамках «Честного маршрута».

Салехард, Елена Васильева

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