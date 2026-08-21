В ямальской тундре собирают детей и везут учиться

На Ямале началась кампания по доставке детей тундровиков в школы-интернаты.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, всего новый учебный год начнется для 3200 юных кочевников. Сбор детей из числа коренных малочисленных народов Севера стартовал 20 августа и продлится до 5 сентября.

Большинство ребят – 2549 человек – будут организованно доставлены к месту обучения на вертолетах, а также водным и автомобильным транспортом. Еще 626 детей, проживающих на близлежащих к населенным пунктам территориях, родители привезут самостоятельно.

Первым к сбору ребят традиционно приступил Ямальский район. Именно здесь предстоит собрать больше всего детей – 1123 человека. На очереди еще три муниципалитета: из Тазовского района доставят 934 школьника, Приуральского – 439, Пуровского – 430.

В первые классы в 2026 году будут зачислены 847 детей, из которых 327 – дети, чьи родители ведут традиционный образ жизни. Также в школы-интернаты доставят 158 дошкольников, которые в течение года будут адаптироваться к новой социальной среде и готовиться к школе.

Всего на Ямале На Ямале работают 23 школы-интерната. В 2026-2027 учебном году обучаться в них будут порядка 10,5 тысячи ребят, среди которых более 6,8 тысячи детей – из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни.

Салехард, Елена Васильева

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