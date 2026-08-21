На Ямале из-за неосторожности сгорела буровая установка за полмиллиарда

На Ямале следственные органы закончили расследование уголовного дела о сгоревшей буровой установке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент, который лег в основу уголовного дела, случился 10 мая 2025 года. В это день обвиняемый – мастер буровой организации – ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, не обеспечил правильную организацию, а также безопасное и безаварийное ведение работ по установке бурового оборудования на территории Фестивального месторождения Пуровского района. Во время работ произошло воспламенение и последующий взрыв на буровой установке, в результате чего двум работникам причинен тяжкий вред здоровью, трое работников получили травмы, квалифицируемые как причинившие легкий вред здоровью. Кроме того, в результате происшествия, полностью уничтожена буровая установка, стоимость которой оценена на сумму более 550, 88 млн рублей, что является крупным ущербом.

В настоящее время следователями выполнены все необходимые следственные действия. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Василева

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