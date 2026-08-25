Смог мешает нормальной работе аэропорта в Новом Уренгое

Смог от лесных пожаров вмешивается в работу аэропорта в Новом Уренгое.
«Аэропорт Новый Уренгой в штатном режиме обслуживает рейсы. Однако сложные метеоусловия – смог, ограниченная видимость – вносят коррективы в движение воздушных судов», – поясняет пресс-служба авиагавани.
Из-за плохой видимости на запасные аэродромы последовали рейсы:
YC-90 Москва-Новый Уренгой – в Салехард
S7-2571 Москва-Новый Уренгой – в Сургут
KV-9411 Уфа-Новый Уренгой – в Надым.
Кроме того, по метеоусловиям Нового Уренгоя задерживаются с вылетом из пунктов отправления рейсы из Тюмени и Антипаюты, а также несколько рейсов из Нового Уренгоя. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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