Артюхов попросил прекратить просить все бесплатно: на Севере надо самим работать и зарабатывать

Дмитрий Артюхов предложил северянам заканчивать выпрашивать у округа бесплатное жилье. Просьба прозвучала на встрече с жителями Надыма в рамках «Честного маршрута». Мужчина, задававший вопрос, признался Дмитрию Артюхову, что не хочет сдавать купленную на Ямале квартиру, чтобы после выхода на пенсию сменить регион проживания. По его мнению, Ямал должен просто так дать ему другое место жительства.

«У меня такой вопрос: программа переселения «Сотрудничество». Я тоже в ней состою, но пока не переселяюсь. Вот пошел узнать, что нужно для этого. Они мне говорят такие вещи, что при переселении я должен сдать свою квартиру… А почему я должен сдать? Я же её купил. Я так понимаю, что Ямал помогает мне переехать, правильно?», – задал вопрос надымчанин.

По словам Артюхова, смена места жительства происходит строго в рамках условий специальной программы и их необходимо выполнять или не участвовать вовсе.

«Самая главная задача – сегодня на Севере надо зарабатывать и решать свои проблемы. Меня вот эта история, когда на Севере все: «Дай, дай, дай!..», «Дай квартиру, потому что мы прожили тут сколько-то лет», – мы давайте уже эту историю.... Я в целом не боюсь это произносить вслух: мы должны это переворачивать. Поколению первопроходцев мы должны, конечно, тут ковры расстилать. Те ребята, которые приехали сюда в нулевые, десятые, уже приезжали в лучший регион страны. Поэтому факт того, что дать квартиру. Знаете, некоторые говорят на встрече: «Мы 20 лет живем на Ямале». Я говорю: «И что?». Вы приехали в 2006 году. В 2006 году это был лучший регион в стране уже. За 20 лет на Ямале давать квартиры бесплатно? Тогда что мы будем <...> делать?

Поэтому программы действуют ровно так, как они написаны. Они помогают в первую очередь тем, у кого ничего – вы правильно говорите – у кого ничего нет. К сожалению, разные были случаи. Кто-то не смог заработать, да. Вот так судьба сложилась. Там, конечно, можно в эту программу попасть. Те, кто заработали, имеют свою собственность, – это ваша собственность. Вы можете ею распоряжаться. Просто так квартиры не раздаются», – отметил губернатора Артюхов.

Надым, Елена Васильева

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