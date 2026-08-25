Артюхов заканчивает восьмой «Честный маршрут»

Дмитрий Артюхов заканчивает свой восьмой автомобильный «Честный маршрут» по округу. Напомним, что он начался 14 августа, глава округа посетил шесть городов, пообщался лично примерно с десятью тысячами ямальчан, последняя встреча прошла накануне вечером в Надыме и продлилась более двух часов.

Как сообщил на пресс-подходе глава региона, он благодарен всем, кто принял личное участие во встречах, потому что это помогает быть в курсе проблем, и формирует доверие к власти. Такие встречи имеют профилактический эффект, даже если вопросы носят частный характер.

«Все наши руководители на местах, главы городов, поселков, районов знают, что если какая-то проблема не будет ими решаться, люди придут на эту встречу. Она обязательно состоится в августе, люди зададут вопрос. Засидеться в кабинете не получится. Если они не будут этим заниматься, если у них не будет ответа, то этот вопрос прозвучит на встрече с главой региона, и у меня могут возникнуть вопросы к ним», – отметил Артюхов. И анонсировал, что в 2027 году снова отправится в «Честный маршрут».

Отметим, что сегодня Артюхов отправляется за рулем в Салехард. «По пути заеду в лагпункт Глухариный, где мы обустроили музей под открытым небом, оценю ремонт региональной трассы. Вечером будем уже в окружной столице, а дальше – такая же насыщенная рабочая неделя», – уточнил Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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