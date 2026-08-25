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Пьяный ямалец протащил машиной остановившего его сотрудника ГАИ

Год колонии получил ямалец за то, что сел за руль машины пьяным и пытался сбежать от гаишников. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, происшествие случилось в декабре 2025 года.

Житель Тазовского сел пьяным за руль своего автомобиля, но был остановлен патрулем. Сотрудники ГАИ выявили факт опьянения и отстранили тазовца от управления машиной, но он все равно сел за руль и попытался уехать с места происшествия. Сотрудник ГИБДД попытался остановить автомобиль, однако водитель протащил инспектора по земле, причинив ему телесные повреждения.
Вопреки позиции государственного обвинителя Тазовским районным судом осужденному было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
По апелляционному представлению приговор был изменен, и виновному было назначено наказание в виде реального лишения свободы на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осужденный был взят под стражу в зале суда, а его машина была конфискована в доход государству.

Салехард, Елена Васильева

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