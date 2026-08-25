Участковом уполномоченном при увольнении не доплатили 600 тысяч рублей

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению местного жителя, принятому в ходе личного приема прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа, о нарушении его трудовых прав.

Установлено, что при увольнении участкового уполномоченного полиции ОМВД России «Лабытнанги» отделением не был произведен окончательный расчет. Также выявлен факт неправомерного отказа в предоставлении работнику отпуска в январе 2026 года.

Прокуратура города внесла представление начальнику ОМВД России «Приуральский».

После вмешательства прокуратуры работнику выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска на сумму более 600 тыс. рублей, руководством органа внутренних дел усилен контроль за своевременным предоставлением отпусков, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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