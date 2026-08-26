Пьяный ямалец схватил участкового за форму и ударил кулаком в лицо, а ногой в голову

130 тысяч рублей штрафа заплатит житель Ямальского района за пьяную выходку с участием участкового.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемый, будучи пьяным, схватил участкового уполномоченного полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, за форменное обмундирование и нанес удар кулаком в лицо. Кроме того, он нанес сотруднику правопорядка удар ногой в голову.
Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.
Салехард, Елена Васильева
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