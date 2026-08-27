Пассажирский флот речных судов на Ямале пополнится скоростными теплоходами

На Ямале планируют обновить флот пассажирских речных судов. Два новых пассажирских судна проекта А-145 будут построены для округа в рамках государственной программы льготного лизинга. На эту работу уйдет два года, после чего теплоходы начнут работу на ключевых речных маршрутах на севере и юге округа, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

А-145 – это скоростные пассажирские суда, способные развивать скорость до 40 узлов. Корпуса изготовлены из высокопрочного коррозионностойкого алюминиево-магниевого сплава, что гарантирует их легкость и долговечность. Судно может эксплуатироваться при волнении до четырех баллов без ограничения мощности, что критически важно для работы в условиях северных рек. Высокий уровень комфорта для пассажиров обеспечивается системами кондиционирования и видеонаблюдения, наличием мест для багажа.

Новые суда рассчитаны на перевозку до 150 пассажиров каждый. Выбор проекта А-145 обусловлен его успешной эксплуатацией на Ямале: два аналогичных теплохода уже курсируют, обеспечивая транспортное сообщение с Ямальским районом.

За последние семь лет в состав ямальского флота вошли восемь новых судов для Шурышкарского, Пуровского и Приуральского районов. Обновление флота является частью стратегии по развитию транспортной доступности Ямала. Для жителей округа, особенно отдаленных населенных пунктов, речной транспорт зачастую является единственной круглогодичной связью с «большой землей». Ввод новых судов позволит повысить надежность и комфорт пассажирских перевозок, а также сократить время в пути.

В этом году перевозки осуществляются по четырем межмуниципальным водным маршрутам: Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс, Салехард – Катравож, Салехард – Шурышкары – Мужи, Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда. Также ямальцам доступен межрегиональный маршрут Березово – Салехард – Мужи. Среднегодовой пассажиропоток составляет более 60 тысяч человек.

Салехард, Елена Васильева

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