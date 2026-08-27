На Ямале действует 130 природных пожаров. Как сообщает департамент гражданской защиты, очаги действуют в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 437.569,5 гектаров. В тушении природных пожаров участвует 1380 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами.

За прошедшие сутки ликвидирован 1 природный пожар на площади 12 гектаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 867 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 596.969,64 гектара.

Салехард, Елена Васильева

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